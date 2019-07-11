Літературна колекція Музею української діаспори поповнилася унікальною книгою

Колекція Музею української діаспори поповнилася унікальною книгою «Український дім у Като 1955-1997».

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

“Нещодавно наша музейна колекція поповнилася унікальною книгою «La maison des ukrainiens de la Cateau 1955-1997» («Український дім у Като 1955-1997»), яка цьогоріч була урочисто презентована широкому загалу у Франції”, - йдеться у дописі.

Діти українських емігрантів, котрі в часи Другої світової війни осіли на півночі Франції у містечку Като, поділилися своїми спогадами про батьків та сімейними фото, що розкривають їх саме як українців, а не поляків чи росіян, як почасти зазначалося у їхніх паспортах у середині минулого століття.

Книга та однойменна виставка, матеріали про яку музей також отримав, були втілені в життя завдяки асоціації «Портал України» (французького міста Лілль) та в рамках проекту «Україна – пам’ять наших батьків. Історія української імміграції у Франції».

“Ми щиро вдячні керівнику проекту Крістін Когут та Людмилі Литвиновій за дарунок музею та бажаємо їм подальших успіхів у їхній вкрай важливій справі!”, - зазначають представники музею.

Фото: Facebook/Музей української діаспори