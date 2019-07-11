В Україні продовжує діяльність Літній інститут-2019, організований СКУ
Про це повідомляється на сайті СКУ.
“Починаючи з 1 липня 2019 р., команди шкіл, до яких входять директор, заступник директора, психолог та по одному вчителю початкових кляс, природознавства, математики, української та іноземної мов, проходять навчання в експертних групах під керівництвом викладачів з канадської та американської діяспор у співпраці зі співвикладачами з України, а відтак - з колегами своєї школи створюють спільний проєкт, який під час 2019-2020 навчального року буде реалізований у їхньому освітньому середовищі”, - йдеться у повідомленні.
Щоб ознайомитись з технологією діяльності Літнього інституту-2019, його відвідали: Вадим Карандій, Заступник міністра Міністерства освіти і науки (МОН) України; Роман Шиян, Заступник директора Інституту модернізації змісту освіти МОН України; Андрій Садовий, Міський голова Львівської міської ради (ЛМР); Ева Вашнєвська, Заступник декана Школи безперервної освіти, Університуту МвЕван, Канада; Галина Слічна, Заступник міського голови з гуманітарних питань ЛМР; Зоряна Довганик, Начальник Управління освіти Департаменту гуманітарної політики ЛМР; Любомира Мандзій, Директор Департаменту Освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
“Ми щиро вдячні всім, хто нас підтримує, та закликаємо тих, які мають можливість підкріпити нашу роботу фінансово, зробити пожертву з позначкою, що вона призначена для Інституту Професійного Розвитку Вчителів (ІПРВ) СКВОР-СКУ”, - сказала мґр. Надія Луців, Директор ІПРВ-СКВОР.
Фото: ukrainianworldcongress.org