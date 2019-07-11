В Україні продовжує діяльність Літній інститут-2019, організований СКУ

В Україні продовжує діяльність Літній інститут-2019, організований Світовою Координаційною Виховно-Освітньою Радою (СКВОР) Світового Конґресу Українців (СКУ) за фінансової підтримки Канадсько-Української Фундації (Президент Віктор Гетьманчук), Кредитової спілки «Будучність» Торонто, Канада; Міського голови Львова Андрія Садового та Міського голови Мукачево Андрія Балоги.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

“Починаючи з 1 липня 2019 р., команди шкіл, до яких входять директор, заступник директора, психолог та по одному вчителю початкових кляс, природознавства, математики, української та іноземної мов, проходять навчання в експертних групах під керівництвом викладачів з канадської та американської діяспор у співпраці зі співвикладачами з України, а відтак - з колегами своєї школи створюють спільний проєкт, який під час 2019-2020 навчального року буде реалізований у їхньому освітньому середовищі”, - йдеться у повідомленні.

Вадим Карандій (посередині) з викладачами та співвикладачами Літнього Інституту-2019 Зліва направо: Ewa Wasniewski, Roman Shіyan, Nadia Luciw, Oksana Wynnyckyj-Yusypovych, Borislaw Bilash II У першому етапі Літнього інституту-2019, який завершився 5 липня 2019 р. у Львові, взяло участь 20 команд шкіл Львова та 5 команд з Львівської області. Наступний етап проходитиме в Мукачево, Закарпатської області. Зліва направо: Зоряна Довганик, Надія Луців, Катерина Гороховська, Любомира Мандзій, Оксана Винниьцка-Юсипович, Галина Слічна

Щоб ознайомитись з технологією діяльності Літнього інституту-2019, його відвідали: Вадим Карандій, Заступник міністра Міністерства освіти і науки (МОН) України; Роман Шиян, Заступник директора Інституту модернізації змісту освіти МОН України; Андрій Садовий, Міський голова Львівської міської ради (ЛМР); Ева Вашнєвська, Заступник декана Школи безперервної освіти, Університуту МвЕван, Канада; Галина Слічна, Заступник міського голови з гуманітарних питань ЛМР; Зоряна Довганик, Начальник Управління освіти Департаменту гуманітарної політики ЛМР; Любомира Мандзій, Директор Департаменту Освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

“Ми щиро вдячні всім, хто нас підтримує, та закликаємо тих, які мають можливість підкріпити нашу роботу фінансово, зробити пожертву з позначкою, що вона призначена для Інституту Професійного Розвитку Вчителів (ІПРВ) СКВОР-СКУ”, - сказала мґр. Надія Луців, Директор ІПРВ-СКВОР.

Фото: ukrainianworldcongress.org