Студенти Таврійського університету проходять навчання в літній школі в Анкарі

Група студентів Таврійського університету в рамках домовленостей із університетом «Башкент» в Анкарі, відвідали Туреччину та взяли участь в літній школі на базі турецького вишу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Поїздка відбувається в рамках співпраці університету Башкент та Таврійського університету. Для нашого університету, який фактично після переїзду з Криму, почався з нуля, це дуже потрібна річ, тому що університет відносно новий і такі міжнародні проекти – великий крок для популяризації та, навіть, моральної підтримки, для підтвердження свого статусу та можливостей в освітньому колі України», - розповів Укрінформу викладач Таврійського університету Володимир Підвойний.

Викладачі переконані, що для студентів така поїздка має важливе значення і для практики мови.

«Ця поїздка – це така перша ластівка, перший досвід. Усього приїхало дев’ять студентів: вісім із них закінчили другий курс, одна студентка – майбутній магістр та двоє викладачів. Літня школа триває десять днів фактично. Для студентів – це неоціненний досвід для входження в мову, для того, щоб чути її, повторювати, ознайомитися із визначними місцями, культурою. Дуже гарно нас приймають, чудова програма, дуже активна», - про це Укрінформу розповіла кандидат історичних наук, викладач Ольга Мавріна.

Учасники поїздки сподіваються, що літня школа стане гарною традицією і повториться наступного року.

«Поїздка ця надзвичайно цікава. Дуже сподобалася і сама програма, і предмети, які ми вивчали, бо вони орієнтовані на нашу спеціалізацію: і мову, і літературу (турецьку – ред.). У своїй спеціальності, безперечно, ми стали більш компетентними. Ми під дуже гарним враженням, запаслися енергією та мотивацією на подальше навчання», - поділилася своїми враженнями майбутній магістр, учасниця поїздки Ельнара Гвардія.

«Співпраця, зв’язки України та Туреччини сягають корінням дуже далеко, на століття і не обмежуються роками після здобуття Україною незалежності. Тут, в Туреччині, в одному з архівів нам вдалося віднайти унікальний документ про функціонування в Стамулі у 1918 році посольства УНР. Османська імперія одна із перших визнала УНР. Ми знайшли і будівлю, тепер на ній відкрито відповідний пам’ятний знак. Ми маємо дуже тісні історичні зв’язки з Туреччиною, що також відображається і на нашій культурі, менталітеті, традиціях. Все це потребує дослідження, справжніх знавців мови», - звернувся до студентів-тюркологів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

В ході візиту йшла мова й про інші можливі аспекти співпраці. Наприклад, про можливість спільної роботи в бібліотечній сфері.

«Я маю честь працювати у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського зі сходознавчою колекцією Агатангела Кримського, його особистою бібліотекою, в якій 15 тисяч примірників. Серед них левова частка книг про Туреччину османською мовою. В цьому контексті маємо вивчати не лише османську джерела тут, в Туреччині, а й ті, які в Україні. Ми їх самі опрацювати не можемо, тому віримо в спільний проект», - сказав Володимир Підвойний.

Учасники цьогорічної літньої школи сподіваються, що її проведення стане доброю традицією і з часом не лише українські студенти, а й студенти з університету «Башкент» зможуть відвідувати Україну для знайомства з мовою, культурою, традиціями, обміну досвідом.

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