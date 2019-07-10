Українка в Стамбулі організувала кулінарні екскурсії для туристів

Українка Василина Йилмаз стала кулінарним гідом по турецькому місту Стамбул.

Як зазначається у сюжеті UA TV, Василина є кримчанкою, однак вже 10 років живе у Стамбулі.

За цей час дізналася про місто все. Авторські дегустації, майстер-класи з турецької кухні, гастрономічні прогулянки і квести – її коник.

“Тут культ їжі. Насамперед, коли я сюди приїхала, для мене склали два списки: що побачити і що спробувати. Ти розумієш, що без їжі в Стамбулі нікуди. У смаку якась частина історії, культури, менталітету місцевого. Навіть під час ділових зустрічей, перше, що ви робите – сідайте пити чай”, – говорить Василина.

Саме чай – найпопулярніший напій у Туреччині. На рік тут виробляють понад 200 тисяч тонн листя для напою. Його п’ють вдома, в офісах, магазинах або просто на вулиці. З самого раннього ранку й до пізнього вечора. У закладах навіть є спеціальний сигнал, щоб замовити напій.

До напоїв у турків – десятки тисяч солодощів. Лукум, пахлава, щербет, мигдаль в цукрі, халва – від великої кількості солодощів розбігаються очі.

Одна з головних особливостей місцевих закладів – відкрита кухня, каже Василина. Так господар закладу показує, що йому нема чого приховувати. Для туристів це можливість дізнатися більше про місцеві традиції.

Турки дуже гостинні й не обідають на самоті. Тому трапеза зазвичай перетворюється на сімейний захід або зустріч друзів.