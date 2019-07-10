Українка викликала фурор у гардеробі модниць США на початку 20-го століття

Валентина Саніна-Шлее в першій половині 20-го століття створила американський haute couture.

Її прекрасно пошиті пальта й сукні-трансформери ідеально сідали на будь-яку фігуру, вирізнялися строгим, але незвичайним мінімалістичним дизайном, повідомляє UA TV.

Її творіння втілювали розкіш – бездоганно скроєну, зшиту з найкращих матеріалів. Вони не сковували рухів, прекрасно носилися і зберігали шик десятиліттями, йдеться у сюжеті.

Вплив творчої спадщини Валентини Саніної-Шлее в моді США відчутний досі.

Як зазначається, про дитинство і юність Валентини відомо небагато. Революції та Перша світова війна стерли багато сторінок з минулого модельєра. Точна дата її народження невідома. У більшості біографій згадується 1 травня 1904-го, ще – 1899-й, або 1894-й рік. Але історія героїні почалася в Києві. Відомо, що після Жовтневого перевороту в Російській імперії 1917 року вона переїхала до Харкова, там закінчила драматичні курси.

У 1920 році дівчина прибула у Севастополь. Тут вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, Георгієм Шлее. Він готувався покинути Батьківщину і тікати подалі від влади Рад. Невідомо, коли пара одружилася, але Україну подружжя покинуло разом.

Через 3 роки подружжя Шлее осіло в Штатах. У Георгія (який в Америці став Джорджем) були деякі заощадження. Кошти допомогли зняти невелику квартиру й почати грати на біржі. Сама Валентина спочатку, як і багато красунь-емігранток, пробувала себе в ролі манекенниці, адже знала, що дуже красива. Українка вміла цю красу підкреслювати одягом, зачіскою й аксесуарами. Це незабаром помітили у вищому суспільстві Нью-Йорка.

20-ті роки минулого століття – епоха нового ідеалу, нового жіночого образу, нової краси. Валентина, яка сама шила собі вбрання, з’являлася в сукнях довгих, облягаючих, які підкреслювали тонку талію, з широкими рукавами, ефектними декольте, незвичайними деталями. Валентина берегла свою товсту косу, укладаючи її навколо голови або вузлом на потилиці. Це все справляло театральний ефект. Незабаром з’явилася маленька майстерня “Валентина”, потім інша – “Валентина і Соня”.

Валентина, по суті, була самоучкою. Вже отримавши безліч замовлень, на початку 30-х Саніна-Шлее їде в Париж і там зубрить ази дизайну.

“Я навчилася тільки одного – ніколи нічого не копіювати. А переробки французьких брендів становлять основну масу одягу в Америці. Терпіти не можу плагіату. Робитиму власний, оригінальний, ні на що не схожий одяг!”, – говорила Валентина.

Дизайнерка шалено любила чорний колір. Також у її улюбленій палітрі були білий, оливковий, зелений і жовтий. Її стиль – ефектна простота. Кутюр’є створювала розкішні сукні з оксамиту, шифону, крепу, мусліну. Вбрання – справжні шедеври кравецького мистецтва. Нині вони зберігаються в музеях і приватних колекціях, а розповіді про них можна зустріти в мемуарах кінозірок, художників і поетів.

“Щоби спростити плаття, я роблю мало швів. Я завжди щось прибираю в ньому, а не додаю. Мені не потрібні голка й нитки, дайте мені три шпильки, і я зроблю вам бальне плаття”, – говорила модельєр.

Наряди Саніної-Шлее жили поза часом. Жінка, одягнувши їх сьогодні, могла не хвилюватися, що завтра вони втратять актуальність. Валентина пропонувала клієнткам одяг і аксесуари на всі випадки життя.

Кутюр’є була креативним директором найвищого рівня, причому, задовго до того, як саме це поняття винайшли.

До 40-х років ХХ століття будинок моди української емігрантки був чи не найзнаменитішим в Америці. Валентиною захоплювалися. Замовити у неї сукню вважали удачею. Ім’я дизайнера набуло популярності не меншої, ніж у актрис Голлівуду.