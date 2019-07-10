Українського мандрівника звільнили з іранської в’язниці

Український блогер та мандрівник Артемій Сурін був звільнений з іранської в’язниці та вже знаходиться в Азербайджані, звідки продовжить свою подорож.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Республіці Іран.

Як зазначається, ця спецоперація вдалася завдяки професійним та злагодженим діям Посольства України за взаємодії з вищим політичним керівництвом Ірану.

«Ми цінуємо цей дружній жест з боку керівництва Ірану. Зайвий раз переконуюсь, що незважаючи на складність та делікатність питань, які виникають в процесі роботи, нас чують, до нас прислуховуються і ми отримуємо підтримку на найвищому політичному рівні Ісламської республіки Іран», - сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в ІРІ Сергій Бурдиляк.

Як повідомлялося, 8 липня в іранському місті Ардакан за обвинуваченням у шпигунстві затримали українського мандрівника Артемія Суріна.

"Затримали за наявність дрона, тримали в поліцейській дільниці, потім суд за пів години - ухвалив заарештувати, перекладача немає, хотіли змусити підписати якісь папери у суді. Не дав. Підписував за мене якийсь водій. Шиють шпигунство. Місто Ардакан", - написав він у Facebook.

Фото з сайту посольства