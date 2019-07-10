У Канаді триває вишкільний табір СУМ

У Канаді, на оселі СУМ “Верховина”, триває вишкільний табір Спілки Української Молоді “В єдності наша сила” ім. Українських Новомученників.

Про це повідомляється на сайті Спілки української молоді.

Цьогоріч він зібрав 46 юнаків та юначок, а також двох виховників з України.

Впродовж п’яти таборових днів, вишкільники мали нагоду краще запізнати одне одного та попрацювати й відпочити у колі друзів.

Під час занять із богослов’я Юнацтва багато говорило про Бога та правди віри.

На сумознавсті – прагнуло більше дізнатися про організацію. Також молодь уважно досліджувала історію України, а, особливо, її сьогодення та події недалекого минулого.

Особливо вразила юних таборовиків розмова по Skype з Анею Захаровою про окупацію Криму та Майдан.

А колишній президент Світового Конґресу Українців, сумівець Євген Чолій, який завітав до табору, розповів про те, як кожен з присутніх може боротися з російською пропагандою.

Крім того, юнацтво читало та обговорювало книгу “Повернутися з війни”, писало листи дітям, які потерпіли від війни, зустрічалося із Оксаною Кузишин, яка є майором канадського війська у відставці, сумівкою та головою Крайової Управи Ліґи Українок Канади.

Також було чимало практичних занять, спортивних змагів, купелі, прогулянок канатним парком, пісень при ватрі.