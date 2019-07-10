У Канаді триває вишкільний табір СУМ
Про це повідомляється на сайті Спілки української молоді.
Цьогоріч він зібрав 46 юнаків та юначок, а також двох виховників з України.
Впродовж п’яти таборових днів, вишкільники мали нагоду краще запізнати одне одного та попрацювати й відпочити у колі друзів.
Під час занять із богослов’я Юнацтва багато говорило про Бога та правди віри.
На сумознавсті – прагнуло більше дізнатися про організацію. Також молодь уважно досліджувала історію України, а, особливо, її сьогодення та події недалекого минулого.
А колишній президент Світового Конґресу Українців, сумівець Євген Чолій, який завітав до табору, розповів про те, як кожен з присутніх може боротися з російською пропагандою.
Крім того, юнацтво читало та обговорювало книгу “Повернутися з війни”, писало листи дітям, які потерпіли від війни, зустрічалося із Оксаною Кузишин, яка є майором канадського війська у відставці, сумівкою та головою Крайової Управи Ліґи Українок Канади.
Також було чимало практичних занять, спортивних змагів, купелі, прогулянок канатним парком, пісень при ватрі.