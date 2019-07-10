У Йорданії пройшла виставка волонтера, який сфотографував більше тисячі пам’ятників Кобзарю

У місті Амман у приміщенні Посольства України в Йорданії за сприяння української дипустанови та ГО «Українська Хата в Йорданії» відбулась авторська мультимедійна виставка українського волонтера та шевченкознавця Руслана Теліпського під назвою «Монументальна Шевченкіана».

Про це повідомляється на сайті українського дипвідомства.

Як зазначається, Теліпський особисто відвідав та сфотографував вже понад 1300 пам’ятників Кобзарю у всіх областях України та АР Крим, а також за кордоном у більш як 30 країнах світу на 5 континентах.

“Автор проекту прибув до Аммана аби долучити і йорданські пам’ятники Великому Кобзарю - меморіальні дошки на будівлі посольства та у Парку українсько-йорданської дружби - до книжки про світову монументальну спадщину Кобзаря та для наступних фотовиставок, які автор проводить по всьому світу”, - йдеться у публікації.

У приміщенні українського посольства Теліпський ознайомив глядачів із результатами своєї багаторічної роботи, розповів про найцікавіші пам’ятники Тарасу Шевченку у світі та особливий вплив увіковічнення образу Кобзаря у бронзі чи камені на формування свідомості незламної української нації.

Фото: Facebook/ Embassy of Ukraine to Hungary