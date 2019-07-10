У Йорданії пройшла виставка волонтера, який сфотографував більше тисячі пам’ятників Кобзарю
Про це повідомляється на сайті українського дипвідомства.
Як зазначається, Теліпський особисто відвідав та сфотографував вже понад 1300 пам’ятників Кобзарю у всіх областях України та АР Крим, а також за кордоном у більш як 30 країнах світу на 5 континентах.
“Автор проекту прибув до Аммана аби долучити і йорданські пам’ятники Великому Кобзарю - меморіальні дошки на будівлі посольства та у Парку українсько-йорданської дружби - до книжки про світову монументальну спадщину Кобзаря та для наступних фотовиставок, які автор проводить по всьому світу”, - йдеться у публікації.
У приміщенні українського посольства Теліпський ознайомив глядачів із результатами своєї багаторічної роботи, розповів про найцікавіші пам’ятники Тарасу Шевченку у світі та особливий вплив увіковічнення образу Кобзаря у бронзі чи камені на формування свідомості незламної української нації.
Фото: Facebook/ Embassy of Ukraine to Hungary