У Любліні проходить вулична фотовиставка про дітей загиблих українських воїнів

У польському місті Люблін до 16 липня триватиме вулична фотовиставка "Погляд майбутнього", героями якої стали діти з родин загиблих українських військових.

Про це повідомляється на сторінці Публічної дипломатії України від МЗС у Facebook.

“Учасниками проекту стали діти з родин загиблих українських Героїв, які одними з перших без вагань встали на захист нашої України! Для нас - вони справжні Воїни і Герої. Але для своїх дітей вони були просто батьками”, - йдеться у дописі.

“Це їсторії дітей, які у своїх маленьких серцях завжди носитимуть великий біль. Ці діти в мить стали дорослими: багато мрій, планів і сподівань ніколи для них не здійсняться через втрату рідної людини...”, - зазначається у повідомленні.

“Серед героїв проекту є дітки, які свого тата ніколи не знали та не бачили..., бо народились після його загибелі... Єдине, що вони знають, це тата-Героя, який дивиться на них ніжним та люблячим поглядом лише з фотографії... Якщо хто буде у Любліні, відвідате цю виставку, розташовану на центральній площі міста”, - йдеться у публікації.

Фото: Facebook/Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie