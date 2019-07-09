Українського дизайнера відзначили на Скандинавському міжнародному тижні моди

Українець Руслан Хвастов переміг у категорії «Найкраща колекція та дизайнер» в рамках Скандинавського міжнародного тижня моди у Швеції.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Королівстві Швеція.

“Вимогливі до стилю та якості шведи не встояли перед українською майстерністю та креативністю – перемогу в категорії «Найкраща колекція та дизайнер» в рамках Скандинавського міжнародного тижня моди 6-7 липня одержав український дизайнер Руслан Хвастов”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Руслан Хвастов

Його чоловіча та жіноча колекції отримали високу оцінку модних критиків та експертів цьогорічного тижня моди, який став майданчиком демонстрації нових тенденції світової моди для дизайнерів з більш ніж десяти країн.

Фото: Facebook/Natalia Christensson

“Нашому дизайнеру бажаємо подальших успіхів та чекаємо на нові представлення, в тому числі в Стокгольмі, адже його колекції точно не залишили байдужими скандинавських поціновувачів модних тенденцій та витонченого дизайну”, - побажали в українському дипвідомстві.

Фото: Facebook/Jan Ek

Як відомо, Руслан Хвастов - український модельєр і художник по костюмах театру та кіно. Член Національної спілки кінематографістів України.

Працював художником по костюмах для спектаклів та кінофільмів, зокрема для стрічок Кіри Муратової, Єви Нейман і Юрія Стицьковського.

Переможець різноманітних міжнародних конкурсів модельєрів.

Фото: kristal.org.ua