У Лісабоні показали “Таємний щоденник Симона Петлюри”

7 липня в Лісабоні відбувся показ фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри», організований Спілкою українців у Португалії за фінансової підтримки МЗС України, за участi режисера Олеся Янчука.

Про це повідмоляється на сторінці посольства України в Португалії у Facebook.

Пiд час дискусiї, пicля перегляду фiльму, посол України Інна Огнівець наголосила на тому, що цей фільм є гарною нагодою нагадати про події сторічної давнини, пов’язані з Українською революцією 1917–1921 років, ключовим рушієм якої був український народ, який боровся за незалежність України з більшовицькою Росією.

“Через сто років, на жаль, події повторюються, і українцям доводиться зараз відстоювати свою незалежність та територіальну цілісність у кривавій війні з російським агресором”, - йдеться у дописі українського дипвідомства.

Як відомо, «Таємний щоденник Симона Петлюри» — український історично-біографічний фільм 2018 року режисера Олеся Янчука за сценарієм Михайла Шаєвича.

Сюжет стрічки охоплює період життя Симона Петлюри, головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР, коли той перебував в еміграції у Парижі, до того дня, коли Петлюру вбив Самуїл Шварцбард. Історія розповідає не лише про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя.

Драматургічний прийом написання Петлюрою переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, та не змогла втримати незалежність.