Святкування Дня Конституції: посол України зібрав українців з усіх куточків ПАР

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Південно-Африканській Республіці Тарас Кузьмич зустрівся з представниками української діаспори, щоб відзначити День Конституції України.

Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.

“6 липня 2019 року Посол України в ПАР Тарас Кузьмич зібрав українську громаду в Південній Африці, аби у теплому родинному колі відзначити День Конституції України. На це свято зібралися українці з різних куточків ПАР: Преторії і Йоганнезбургу, Кейптауну та Дурбану”, - йдеться у повідомленні.

У своїй вітальній промові Тарас Кузьмич підняв ряд важливих питань: значущості Основного Закону України для кожного українця, ролі, яку Конституція відігравала в минулому і відіграє для сучасної України.

Український посол підкреслив важливість гуртування українців далеко від дому, подякував за зусилля, яких докладає громада для розбудови іміджу нашої держави за кордоном, відстоювання її інтересів та протидії інформаційній агресії РФ.

Фото з Facebook-сторінки посольства