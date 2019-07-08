Українці Румунії взяли участь у „Фестивалі українського рибальського борщу"

Союз Українців Румунії (СУР) організував у місті Суліна „Фестиваль українського рибальського борщу", який відбувся 6 липня.

Про це повідомляється на сторінці СУР у Facebook.

“Фестиваль був спрямований на збереження та просування української кухні, культури та українських традицій, а також на їх популяризацію серед мажоритарного населення”, - йдеться у повідомленні.

У гастрономічному конкурсі взяли участь команди населених пунктів компактного проживання українців Тульчанського повіту. Господині показали свою майстерність у приготуванні рибних борщів та інших страв, специфічних дельті, дотримуючись традиційних рецептів.

Під час приготування борщів, фольклорні колективи „Перша зоря" з Суліни, „Біла ружа" з Леті, „Біла маковка" з Кілії Веке та „Рибалка” із Крішан, а також гості з України тенор Микола Сікора, Юрій Кобзаренко та Олена Сусаренко зачарували присутніх українськими піснями. У фестивалі взяли участь члени проводу СУР-у: Микола Мирослав Петрецький-депутат в Парламенті Румунії та голова СУР-у, Богдан Мойсей-перший заступник голови СУР-у, Іван Гербіль та Михайло Трайста-заступники голови СУР-у, Ірина Люба Горват-генеральний секретар СУР-у, Тереза Шендрою-секретар СУР-у, Доріна Фартушнік-адміністратор СУР-у, Василь Бучута-скарбник СУР-у, Ілля Савчук-голова Сучавської філії, Юра Глеба-голова Тіміської філії, Черненко Дмитро- голова Тулчанської Філії, Ірина Мойсей-головний редактор журналу „Наш голос", Роман Петрашук-лектор, Боут Олекса- голова молодіжної організації СУР, Думітраке Ніколета- редактор Національного Румунського Телебачення, а також гості з України, місцеві жителі й туристи. Під час свого робочого візиту до Суліни, прем’єрка Румунії Віоріка Денчіле відвідала „Фестиваль українського рибальського борщу", де зустрілася з членами проводу СУР, яких вона привітала за збереження та просування мови, культури й традицій української громади.

Українці Добруджі є нащадками запорізьких козаків, які оселилися в дельті Дунаю.

Фото: Facebook/СУР