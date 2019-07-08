Українці Румунії взяли участь у „Фестивалі українського рибальського борщу"

“Фестиваль був спрямований на збереження та просування української кухні, культури та українських традицій, а також на їх популяризацію серед мажоритарного населення”, - йдеться у повідомленні.
У гастрономічному конкурсі взяли участь команди населених пунктів компактного проживання українців Тульчанського повіту. Господині показали свою майстерність у приготуванні рибних борщів та інших страв, специфічних дельті, дотримуючись традиційних рецептів.
Українці Добруджі є нащадками запорізьких козаків, які оселилися в дельті Дунаю.