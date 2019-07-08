У Відні відбувся українсько-грузинський фест

Українська та грузинська громади Відня провели вже другий спільний етнокультурний захід, покликаний ще більше зблизити представників двох народів та запевнити один одного у взаємній підтримці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, "Українсько-грузинський фест" відбувся у неділю в парафіяльній залі храму Святої Трійці, де здійснюються богослужіння української православної парафії Відня.

"Цей спільний захід української та грузинської громад проходить вже вдруге, перший був в українські школі "Ерудит". Ми вирішили підтримати цю ініціативу, це інтернаціональне свято. Важливо спілкуватися, підтримувати один одного в цей нелегкий час як для України, так і Грузії", – зазначив священник української парафії Юрій Стругов.

Спільна зустріч українців та грузинів, поруч з численними гостями інших національностей, також була підтримана представниками Грузинської православної церкви, а також посольств України та Грузії.

"Українсько-грузинське свято – це ініціатива знизу, ініціатива української та грузинської громад Відня. І вона чудово свідчить про те, що хороші і теплі українсько-грузинські стосунки існують не лише міждержавному, зовнішньополітичному рівні, але й на рівні звичайних громадян. Українці та грузини вважають за необхідне зустрічатися та демонструвати один одному свою підтримку", - зазначив перший секретар Посольства України в Австрії Тарас Жолубак.

Захід розпочався з вшанування пам’яті воїнів України та Грузії, які загинули під час відбиття російської агресії проти обох країн. Після виконання гімнів України та Грузії відбулася презентація української та грузинської культури. Зокрема, перед присутніми виступив етногурт з Полтавщини "Krachkyvka Village Band", учасники якого виконали українські народні пісні під акомпанемент національних інструментів, зокрема бандури, кобзи, торбана. Зі свого боку, грузинські виконавці презентували народні пісня своєї країни. Після презентації культурної програми на гостей заходу чекало частування українськими та грузинськими стравами.

"Ідея заходу надійшла від української громади і ми вирішили її підтримати. Головна його мета – зібратися разом, познайомитися, здійснити такий культурний обмін, але також продемонструвати, що ми підтримуємо один одного. На жаль, у нас один сусід, який почав війну і проти Грузії, і проти України, ми змушені оборонятися, але впевнені, що в нас все вийде", - зазначила представник організаторів від грузинської сторони Ліка Кевлішвілі.

Вона додала, що в Грузії зараз будуть особливо раді відвідуванню країни українськими туристами як вияв підтримки та солідарності після заборони Кремля польотів росіян в Грузію.

"Українська громада Відня проводить спільний захід із грузинами вже друге, ми надзвичайно задоволені, що вже складається така традиція. Вважаємо, що в теперішній складний час грузини і українці Відня можуть також багато чого корисного зробити разом, починаючи від культурних заходів і закінчуючи спільними політичними акціями", - зазначила Іоанна Бейтан з Українсько-австрійського культурного центру “Ерудит”.

Вона додала, що восени планується, зокрема, проведення спільного дитячого футбольного турніру "Турнір дружби".

Фото: Василь Короткий