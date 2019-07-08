В Душеті та Кутаїсі пройшов проект "Грузія - любов моя, а в серці - Україна!"

У грузинських міста Душеті та Кутаїсі відбувся українсько-грузинський культурно-освітній проект "Грузія - любов моя, а в серці — Україна!".

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Грузії.

Як зазначається, 5 липня Душеті прийняло естафету українсько-грузинського культурно-освітнього проекту "Грузія-любов моя, а в серці-Україна".

У церемонії представлення у цьому мальовничому грузинському містечку взяли участь заступник Мера Душеті Т.Унділашвілі, керівник у спавах культури Мерії Душеті К.Циклаурі, представник Посольства України в Грузії Т.Ковпак, Директор грузинсько-литовського культурного центру в м.Душеті І.Джангірашвілі та українські учасники - автор проекту, заслужена артистка України І.Котяш-Елєрдашвілі та заслужений діяч культури Україні З.Ружин.

У спільному концерті від грузинської сторони виступив душетський ансамбль "Пірімзе", який зробив несподіваний та чудовий подарунок слухачам - виконав українську пісню "Ой чий то кінь стоїть".

На завершення заходу, учасники поклали створений З.Ружин вінок до пам'ятника видатного грузинського письменника Важи Пшавала, який народився саме у цьому місті.

7 липня проект перемістився у місто Кутаїсі. Від нього в урочистих заходах презентації цього проекту взяли участь Л.Рухвадзе, В.Чіташвілі, Н.Гогонадзе та отець Габрієль.

У спільному концерті виступила солістка оперного театру м.Кутаїсі С.Берішвілі.

У рамках представлення проекту в м. Кутаїсі в музеї Бойової слави відбулася зустріч грузинських ветеранів з українським ветераном АТО, директором музею Національної гвардії України, полковником Д.Чубінашвілі та директором Кутаїського музею В.Калаурідзе.

Окрім того, автором проекту, заслуженою артисткою України І.Котяш-Елєрдашвілі було презентовано проект на Кутаїському телеканалі «Ріоні 1».

Фото зі сторінки посольства у Facebook