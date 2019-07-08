11-річний українець увійшов у трійку кращих на фестивалі в Словенії

11-річний Олександр Коцюба представив Україну на International music festival FENS у Словенії, посівши третє місце на конкурсі.

Про це повідомляється на сторінці Публічної дипломатії України від МЗС у Facebook.

“Україна вперше взяла участь в International music festival FENS, який 24 раз відбувся у Словенії в м.Копер. Одинадцятирічний киянин Олександр Коцюба посів третє місце серед 49 учасників з 8 країн!”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фестиваль відбувся у залі Taverna на узбережжі Адріатичного моря.

Участь України в цьому європейському музичному конкурсі було організовано за підтримки Асоціації з розвитку міжнародних відносин ADRUM і промоушен і продакшен STUDIO RAR.

Фото: million.in.ua