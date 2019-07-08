Українські студенти завершили навчання у бельгійському університеті VIVES

Студенти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка завершили своє навчання у бельгійському університеті VIVES.

Про це повідомляється на сайті українського ВНЗ.

“Море вражень і позитивних емоцій залишилося в студентів інституту іноземних мов після навчання у бельгійському університеті VIVES. Це була не тільки можливість здобути нові знання, неймовірний досвід, ознайомитися з методикою викладання і навчальним процесом в Бельгії, але й можливість спілкуватися зі студентами з понад двадцяти країн світу (Туреччини, Ірландії, Франції, Китаю, Португалії, Латвії, Іспанії, Польщі та ін.)”, - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, студенти мали унікальну можливість проходження практики у школі Spermalie (Brugge), де навчаються діти з особливими потребами. Цей досвід дав змогу пізнати різні сторони педагогічної діяльності та значно розширив уявлення про організацію навчально-виховного процесу.

Хоча графік навчання був дуже напружений, студенти мали змогу ще й подорожувати. Зокрема, побували в Амстердамі, Парижі, Кельні, Лілль, у столиці Європарламенту Брюсселі, Антверпені, на узбережжі Північного моря у містах Кнокке та Остенд.

П’ять місяців перебування у Бельгії промайнули швидко і цікаво завдяки знайомству з неймовірно доброю людиною, землячкою, викладачем університету VIVES Світланою Мусіною та її родиною. Ці люди допомогли глибше пізнати культуру і національні традиції бельгійського народу. Водночас студентки залишались українками в серці, з гордістю розповідали про Батьківщину, розвінчували міфи і стереотипи.

Фото: dspu.edu.ua