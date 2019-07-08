Діаспорян запрошують на свято українського танцю в Афінах
Укрінформ
У вівторок, 9 липня, в передмісті Афін вперше виступить народний вокально-хореографічний ансамбль “Викрутасики”.
Про це повідомляє Українська суботня школа при культурно-освітньому центрі "Берегиня" на сторінці у Facebook.
“Запрошуємо на свято українського танцю в Афінах!”, - йдеться у дописі.
Захід відбудеться о 20:00 за місцевим часом в передмісті Афін в Палео-Фаліро на пляжі “Баті”.
Вхід вільний.
Фото з Facebook-сторінки Викрутасиків