Діаспорян запрошують на свято українського танцю в Афінах

У вівторок, 9 липня, в передмісті Афін вперше виступить народний вокально-хореографічний ансамбль “Викрутасики”.

Про це повідомляє Українська суботня школа при культурно-освітньому центрі "Берегиня" на сторінці у Facebook.

“Запрошуємо на свято українського танцю в Афінах!”, - йдеться у дописі.

Захід відбудеться о 20:00 за місцевим часом в передмісті Афін в Палео-Фаліро на пляжі “Баті”.

Вхід вільний.

Фото з Facebook-сторінки Викрутасиків