Український мультсеріал «Козаки» покажуть на Amazon у Латинській Америці

Відеосервіс Amazon Prime придбав права на трансляцію українського мультсеріалу «Козаки».

Побачити його зможуть підписники сервісу у Латинській Америці, повідомляє The Village.

З липня 2019 року сервіс має права на запуск трансляції сезонів «Козаки. Футбол» (2016) та «Козаки. Навколо світу» (2018). Їх транслюватимуть на екранах в Аргентині, Бразилії, Чилі, Колумбії, Мексиці, Перу та в інших країнах.

«Сучасні «Козаки» – це високоякісна 2D-анімація, яка зрозуміла без слів. Нам приємно популяризувати українських героїв, знайомити світ з класичною анімацією. Тішимось, що тепер і глядачі Латинської Америки зможуть побачити наших народних улюбленців», – коментує генеральний продюсер нових серій «Козаків» Едуард Ахрамович.

«Козаки» – українська мальована анімація. Перші серії мультсеріалу створювали Володимир Дахно та Едуард Кірич на кіностудії «Київнаукфільм», згодом — «Укранімафільм». Пілотна серія «Як козаки куліш варили» вийшла в 1967 році.

У 2015 році студія анімації Baraban запустила у виробництво «Козаки. Футбол». Прем'єра нових «Козаків» відбулася в травні 2016 року.

Фото: кадр з мультфільму «Козаки. Навколо світу» / Art Nation Studio