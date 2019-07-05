На кінофестивалі у Франції проходить ретроспектива фільмів Кіри Муратової

На міжнародному кінофестивалі La Rochelle, який триватиме до 7 липня в однойменному французькому місті, за підтримки Українського інституту проходить ретроспектива шести фільмів Кіри Муратової.

Про це повідомляється на сторінці Українського інституту в Facebook.

“Покази Кіри Муратової супроводжуються аншлагами, - повідомляє програмна менеджерка Українського Інституту Наталі Мовшович з Ла-Рошелі. - Інтерес до Муратової та її фільмів величезний і з кожним днем зростає по мірі того, як люди ходять на фільми і діляться враженнями. Очевидно, що її роботи є актуальними для сучасного французького глядача; когось приваблює самобутність її кіномови, когось - співзвучність творчих пошуків Муратової та французької Нової хвилі, когось - деконструкція радянської дійсності в позірно абсурдистських і сюрреалістичних фільмах Муратової. Важливо, що в рамках цієї ретроспективи творчість режисерки прозвучала у всій повноті контексту - одеського, радянського, українського - в якому вона жила і творила”.

Під час ретроспективи на фестивалі в Ла-Рошелі буде показано такі фільми Кіри Муратової: "Короткі зустрічі" (1967), "Довгі проводи" (1971), "Астенічний синдром" (1989), "Пізнаючи білий світ" (1978), "Серед сірих каменів" (1983), "Зміна долі" (1987).

Відкриття ретроспективи супроводжувалося публічною дискусією, що була присвячена впливу Муратової на світовий кінематограф. У ній взяли участь Євгенія Звонкіна, дослідниця творчого шляху режисерки, авторитетний французький кінокритик Жан-Мішель Фродон (Le Monde) і режисерка Домініка Кабрера.

Тим часом легендарна паризька Сінематека теж зацікавилася найвидатнішою українською режисеркою сучасності. Там анонсували сезон 2019-2020, в рамках якого покази фільмів Муратової відбудуться у вересні.

"Уперше за історію незалежної України в Сінематеці буде представлений повний доробок української режисерки, - каже координаторка обох проектів Анна Корягіна. - Ретроспектива Муратової стане однією з трьох, присвяченим жінкам-кінематографісткам і єдиною, яка презентує східноєвропейську кінематографію в цьому сезоні”.

Фото: Festival La Rochelle Cinéma Наталія Мовшович