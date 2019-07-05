Студентки українських ВНЗ представили Україну на конкурсі в Данії

З 1 по 2 липня у Копенгагені відбувся фінал міжнародного конкурсу креативних стартапів - Creative Business Cup.

Серед учасників із 60 країн світу були й українки, які отримали можливість представити свої проекти на глобальному фіналі конкурсу в столиці Данії, повідомляє посольство України в Данії у Facebook.

«Даний конкурс є перспективним для нашої країни, особливо в сучасних умовах, коли посилення позитивного іміджу України у світі має велике значення. На цю мету працюють також вищі навчальні заклади України, зокрема, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, який здійснює підготовку висококонкурентних фахівців, які володіють підприємницькими навичками та вміють працювати в команді для реалізації соціально значущих проектів», - зазначає українське дипвідомство.

«Посольство України в Данії та українська громада щиро вітали на урочистостях з нагоди 23-ї річниці Конституції України в Копенгагені студенток цього університету, які приїхали представляти Україну у вищезгаданому конкурсі», - йдеться у повідомленні.