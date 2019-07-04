У посольстві в Литві пройшла зустріч з українськими воїнами
Укрінформ
У Посольстві України в Литовській Республіці відбулася зустріч з українськими воїнами, які проходять реабілітацію у медичному закладі місті Друскінінкай.
Про це повідомляється на сайті українського дипвідомства.
“4 липня 2019 року у Посольстві України в Литовській Республіці відбулася тепла зустріч Посла України в ЛР Володимира Яценківського з українськими воїнами, які були поранені у ході Антитерористичної операції на сході України та на цей час проходять реабілітацію у Військовому реабілітаційному центрі м. Друскінінкай”, - йдеться у повідомленні.
Загалом протягом 2014-2019 рp. лікування та реабілітацію у медичних закладах Литви пройшли 260 українських військовослужбовців.
Фото: antikor.com.ua