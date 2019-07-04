Директором Українського музею Австралії призначено Марусю Яроцьку

Єпархія УГКЦ в Австралії та Новій Зеландії призначила Марусю Яроцьку на посаду директора Українського Музею Австралії.

Її каденція триватиме п’ять років, повідомляється на сайті catholicukes.org.au.

“Оскільки покійний о. Зенон Хоркавий продовж років у співпраці з парафіянами збирав артефакти культурної, релігійної та історичної спадщини. Оскільки музей вже діє на території Катедри св. Верх. Апп. Петра і Павла у Північному Мельбурні. Оскільки Парафіяльна Рада має на меті сформувати в майбутньому раду директорів. Ми призначаємо Марусю Яроцьку на посаду директора Українського Музею Австралії на період п’яти років”, – йдеться у дикреті призначення.

Офіційне відкриття музею відбулося 3 серпня 1979 року. З підтримкою Владики Івана та пізніше Владики Петра Стасюка на сьогодні колекція складає більше 10 000 експонатів. Збірка містить унікальні зразки, що відображають історію, культуру та сакральне життя України.

Зараз у Музеї триває експозиція “Писанки та церкви України”.

Фото: catholicukes.org.au