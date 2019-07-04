У Тбілісі відкрилася виставка "Чорнобиль”

У столиці Грузії Тбілісі з 3 до 5 липня проходить виставка "Чорнобиль", присвячена 33-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Грузії.

“3 липня 2019 р. представники Посольства України в Грузії взяли участь у відкритті виставки робіт грузинського фотохудожника, лауреата більше 40 міжнародних конкурсів Нати Звіададзе «Чорнобиль», присвяченої 33-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС”, - йдеться у повідомленні.

У церемонії відкриття виступили перший секретар Посольства О.Погонець, представник Міністерства освіти і науки, культури та спорту Грузії Т.Лодркіпанідзе, Президент Союзу Чорнобильців Грузії В.Чадунелі та Голова “Союзу інвалідів Чорнобильців Грузії” Д.Джикія.

Виставка “Чорнобиль” була створена автором під час п’ятиденної експедиції в Чорнобильській зоні відчуження у лютому 2019 року.

У квітні виставка була продемонстрована у Києві та отримала золоту медаль міжнародного конкурсу “Планета дітей”.

Фото: georgia.mfa.gov.ua