В Ірпіні пройде Чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд

Восьмий Чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд пройде в Ірпіні з 9 по 15 вересня.

Про це повідомляє голова Організаційного комітету чемпіонату діаспори Ігор Бокій на сторінці у Facebook.

“Ну що ж, шановні друзі! Виходимо на завершальну стадію у підготовці і проведенні вже 8-го!!! Чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд на Київщині вдруге поспіль. Наснаги нам і успіхів!”, - написав він.

Серед учасників — українці з Греції, Данії, Ізраїлю, Канади, Молдови, Польщі, США, Угорщини, Франції, Швеції.

Як зазначає Бокій, чемпіонат відбувається щорічно за участю виключно діаспорян і ініціативою Міжнародної Організації Українських Громад «Четверта Хвиля» (Торонто, Канада), всебічного сприяння Світового Конгресу Украінців (найвищої діаспорної надбудови), Мінмолодьспорту України, Української Асоціації Футболу (колишня ФФУ) та сил місцевого самоврядування приймаючої української сторони.

Фото: 4597.com.ua