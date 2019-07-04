Український симфонічний радіооркестр виступить у Тунісі

У туніському місті Ель-Джем виступить Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо під керівництвом маестро Володимира Шейка.

Про це повідомляє Посольство України в Тунісі на сторінці у Facebook.

“13 липня в Ель-Джемі - Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо під керівництвом Маестро Володимира Шейка. Не пропустіть!”, - йдеться у повідомленні.

Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо — провідний радіоансамбль Українського радіо, один з найстаріших симфонічних радіооркестрів в Європі, заснований у 1929 році, широко відомих у країні та за її межами.

Оркестр базується та здійснює свої записи в одній із найкращих і найбільших у Європі Великій концертній студії Будинку звукозапису Українського радіо, де здійснив понад 10 тисяч записів симфонічної музики до Фонду Українського радіо

Прямі трансляції та записи оркестру регулярно звучать на Радіо «Культура», Першому каналі Українського радіо, траснлюються на телеканалі UA:Культура, а також на закордонних радіостанціях. Окестр веде активну концертну діяльність як в Україні так і за кордоном: Південна Корея, Іран, Іспанія, Італія, Португалія, Голландія, Люксембург, Німеччина, Франція, Бельгія, Польща, Білорусь, Алжир та ін.

Фото: mus.art.co.ua