Посол України зустрівся з митцем Олегом Шупляком у Греції

1 липня Надзвичайний і Повноважний Посол України в Греції Сергій Шутенко зустрівся з відомим українським митцем Олегом Шупляком.

Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.

“Майстер з відомим ім’ям (Шупляк — ред.) та глава української дипустанови Сергій Шутенко обговорили подальший розвиток співпраці та можливі спільні виставкові проекти в Афінах вже наступного року”, - йдеться у повідомленні.

Заслужений художник України, якого за неповторність стилю називають вітчизняним Сальвадором Далі, прибув до Греції в рамках участі у VI-му Форумі української діаспори в Греції, який проходить з 1 по 10 липня в м. Патра (Пелопоннес).