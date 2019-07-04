Шрифт українського дизайнера відзначили на Morisawa Type Design Competition 2019

Українського дизайнера Дмитра Растворцева відзначили на міжнародному шрифтовому конкурсі Morisawa Type Design Competition 2019, який проходить у Японії.

Про це повідомляє Читомо з посиланням на Telegraf.

"Естетика відсилає до звитяжних лицарських часів. У типографічних хащах застрягли зламані мечі, гаки, наконечники стріл, цегла зруйнованих стін. Я починав робити цей шрифт як ексклюзивний для одного українського часопису. На якомусь етапі роботи замовнику шрифт здався недостатньо доречним для їхнього видання, та й зненацька закінчилися гроші. Але в процесі роботи я закохався в цей шрифт і вирішив його доробити. А коли дізнався про японський шрифтовий конкурс, захотілося дізнатися й думку фахівців. У шрифті присутні й кириличні знаки, але для конкурсу латиниці вони не знадобилися", – розповідає автор шрифту.

Також повідомляється, що дизайнер планує розширити гарнітуру та додати світлі накреслення.

Ознайомитися зі всіма медалістами та призерами конкурсу можна на офіційному сайті.

Цього року у міжнародному конкурсі взяли участь 813 робіт з 53 країн світу (із них 258 робіт у категорії японські шрифти та 555 у категорії латинські). Окрім основних медалістів почесні відзнаки отримали ще три роботи, серед яких був і шрифт Дмитра Растворцева DR Kruk.

Фото: artunity.eu