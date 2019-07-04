Шрифт українського дизайнера відзначили на Morisawa Type Design Competition 2019

Шрифт українського дизайнера відзначили на Morisawa Type Design Competition 2019

Укрінформ
Українського дизайнера Дмитра Растворцева відзначили на міжнародному шрифтовому конкурсі Morisawa Type Design Competition 2019, який проходить у Японії.

Про це повідомляє Читомо з посиланням на Telegraf. 

"Естетика відсилає до звитяжних лицарських часів. У типографічних хащах застрягли зламані мечі, гаки, наконечники стріл, цегла зруйнованих стін. Я починав робити цей шрифт як ексклюзивний для одного українського часопису. На якомусь етапі роботи замовнику шрифт здався недостатньо доречним для їхнього видання, та й зненацька закінчилися гроші. Але в процесі роботи я закохався в цей шрифт і вирішив його доробити. А коли дізнався про японський шрифтовий конкурс, захотілося дізнатися й думку фахівців. У шрифті присутні й кириличні знаки, але для конкурсу латиниці вони не знадобилися", – розповідає автор шрифту.

Також повідомляється, що дизайнер планує розширити гарнітуру та додати світлі накреслення.

Ознайомитися зі всіма медалістами та призерами конкурсу можна на офіційному сайті.

Цього року у міжнародному конкурсі взяли участь 813 робіт з 53 країн світу (із них 258 робіт у категорії японські шрифти та 555 у категорії латинські). Окрім основних медалістів почесні відзнаки отримали ще три роботи, серед яких був і шрифт Дмитра Растворцева DR Kruk.

Фото: artunity.eu

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