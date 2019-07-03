Український національний музей Чикаго запрошує на вечір фортепіанної музики

12 липня в Українському національному музеї у Чикаго пройде вечір фортепіанної музики.

Про це повідомляє куратор музею Марія Климчак у Facebook.

“Український національний музей у Чикаго запрошує на вечір фортепіанної музики. Юні таланти, народжені в Україні, переможці національних та міжнародних конкурсів піаністів, вихованці малої музичної академії ім. М. Лисенка (Київ) Євангеліна Бут та Мирослав Михайленко - 12 липня, п'ятниця, виступлять у музеї. Початок о 7 год. Вечора”, - йдеться у дописі.

У програмі прозвучать твори українських та світових композиторів.

Вхід вільний.

Український національний музей Чикаго (англ. Ukrainian National Museum of Chicago) — музей та архів української культури й діаспори, що знаходиться в Українській околиці Чикаго, США.

Заснований у 1952 як Український Національний Музей-архів у Чикаго музейними подвижниками з України, що емігрували після II світової війни з таборів переміщених осіб у Німеччині.

У музеї зберігається майже 100 тис. одиниць пам’яток архівних матеріалів з історії та культури України, унікальних реліквій славного минулого українського народу – від козацької доби до новітньої, котрі розповідають про національно-визвольні змагання та шлях до незалежності. Бібліотека нараховує понад 25 тис. одиниць.

Фото з сайту vidia.ua