Канадська діаспора привітала слова Зеленського про незмінність євроатлантичного курсу України

Українські канадці радіють збереженню курсу України на інтеграцію до ЄС та НАТО.

Про це після зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським розповіла президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми раді, що Президент озвучив підтримку подальшого шляху України до інтеграції із Заходом та розвитку української мови. Ми й надалі співпрацюватимемо із Україною над досягненням цих цілей й пріоритетів”, - сказала Хичій.

Вона також подякувала Президентові України за конструктивну розмову та запросила провести зустріч із ширшим колом членів громади під час наступного візиту до Канади.

Під час зустрічі Хичій також наголосила на тому, що КУК й надалі рішуче підтримуватиме Україну перед лицем російської загрози.

Як повідомлялося, 1-3 липня Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Канаді. У рамках візиту він провів зустріч із очільниками Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади під час якої пообіцяв захищати українську мову, а також курс України в ЄС та НАТО.