В Ізраїлі відкривається літній табір для маленьких українців

З 4 по 23 серпня в місті Реховот, Ізраїль, проводиться дитячий літній табір, метою якого є ознайомлення дітей з історією, традиціями та культурою України.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Державі Ізраїль у Facebook.

“Запрошуємо дітей вихідців з України і всіх небайдужих до української культури в літній табір в Реховоті з 4 по 23 серпня”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в програмі — екскурс в історію, мовний тренінг, українські танці та пісні, традиційна кулінарія, майстер-класи з Петриківського розпису, а також цікаві квести, басейн та екскурсії.