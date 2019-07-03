Український мурал прикрасив бізнес-центр у Кейптауні

У Кейптауні, що в Південно-Африканській Республіці (ПАР), з’явився український мурал із зображенням Херсонеського маяка.

Про це повідомляє Посольство України у ПАР на сторінці у Facebook.

“Український мурал у центрі Кейптауна відкрито! Відомий Херсонеський маяк прикрасив 150 кв. метрів стіни будівлі бізнес-центру однієї з найпопулярніших туристичних столиць світу, нагадуючи, що #КримЦеУкраїна”, - йдеться у дописі.

На відкритті муралу були присутні представники місцевої влади та бізнес кіл, організатори міжнародного фестивалю International Public Art Festival IPAF, представники Української Асоціації в ПАР та Посол України Тарас Кузьмич.

Мурал було створено художником Олександром Никитюком з України та українською художницею, що живе і працює в ПАР Тетяною Хурн.

Проект відбувався в рамках фестивалю International Public Art Festival, спрямованого на зміну публічних просторів засобами мистецтва, за підтримки МЗС України та за активної участі і організаційного сприяння Української Асоціації в ПАР.

Фото зі сторінки посольства у Facebook