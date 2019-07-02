Українська діаспора закликає владу Канади посилити боротьбу із пропагандою РФ

Уряду Канади варто посилити протидію російській пропаганді у соціальних мережах.

Про це йдеться у підготовлених Конгресом українців Канади рекомендаціях канадським депутатам й урядовцям, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Конгрес українців Канади закликає уряд Канади у погодженні із громадським сектором швидко та всебічно працювати над видаленням із соціальних мереж мови ненависті, у тому числі російських дезінформаційних кампаній, які навмисно пропагують ненависть і агресію проти України й українців", - зазначається у документі.

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В українській організації також звернули увагу на необхідність чіткого позначення ботів, тобто автоматизованих сторінок, у соціальних мережах й пообіцяли консультувати канадський уряд з питань підтримки України. “КУК і надалі тісно співпрацюватиме із урядом Канади у питанні зміцнення оборонних та безпекових відносин із Україною шляхом вжиття конкретних заходів із підтримання в Європі тривалого миру, повернення під контроль України нині окупованих територій й наближення України до визначеної нею мети вступу до ЄС і НАТО”, - стверджується у рекомендаціях.