Антологію «Сестро, розправ крила. Жіночі голоси з України» презентують у Відні

Українців Австрії запрошують на презентацію німецькомовної антології української жіночої літератури «Сестро, розправ крила. Жіночі голоси з України».

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Австрія.

“Разом з Австрійсько-Українським Товариством щиро запрошуємо вас на презентацію німецькомовної антології української жіночої літератури «Сестро, розправ крила. Жіночі голоси з України»”, - йдеться у повідомленні.

В презентації та дискусії візьмуть участь видавці книги Алоїз Вольдан (Відень), Алла Паславська (Львів), Хілла Кайнцбауер (лекторка програми OeAD у Львові).

Захід відбудеться 9 липня о 18:00 в Посольстві України (Naaffgasse 23, 1180 Wien).

Фото: hyser.com.ua