У Телаві розпочався проект "Грузія - любов моя, а в серці — Україна!"

У грузинському місті Телаві стартував культурно-освітній проект "Грузія - любов моя, а в серці — Україна!".

Про це повідомляє Посольство України в Грузії.

“В Грузії розпочався українсько-грузинський культурно-освітній проект "Грузія - любов моя, а в серці - Україна!", офіційне відкриття якого відбулося 1 липня у м. Телаві”, - йдеться у публікації.

На церемонії виступили представники Посольства України, Перший заступник Державного губернатора регіону Кахеті І.Шиошвілі, Мер міста Телаві Ш.Нареклішвілі, директор Департаменту з питань культури, освіти, молоді та спорту Муніципалітету м.Телаві П.Кушиташвілі, заслужена артистка України І.Котяш-Елєрдашвілі, заслужений діяч культури України З.Ружин.

Також в рамках відкриття проекту керівництво регіону Кахеті та міста Телаві взяли участь в урочистому покладанні вінка, виготовленого З. Ружин, до пам’ятника Лесі Українки в Телаві.

Грузинській публіці було продемонстровано виставку картин сучасного українського художника Олександра Охапкіна під назвою "Сучасна українська ікона", виставку старовинних українських вишитих рушників "Традиційна вишивка України", виставку старовинних українських хусток "Традиційний головний убір української жінки".

Високу оцінку грузинської аудиторії отримав спільний концерт заслуженої артистки України Іванни Котяш-Елєрдашвілі "Два крила" та грузинських вокальних ансамблів «Патаракахі» та «Мзещина».