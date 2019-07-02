Ансамбль «Просвіта» потрапив у об’єктив фотографа з Аргентини

Ансамбль Українських народних танців «Просвіта» з Аргентини став одним з героїв виставки аргентинського фотографа українського походження Сільвії Петришин.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

“Український народний танцювальний ансамбль “Просвіта” - завжди в новинах! З нагоди своєї десятої річниці, фотомайстерня Професійної Ради Економічних Наук презентувала підбірку робіт, серед яких особливо яскраво виділяються «Україна моя» і «Гопак». У цих образах автор Сільвія Петришин зобразила дух українського танцю і любов наших танцюристів до неньки України”, - йдеться у повідомленні.