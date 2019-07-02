СКУ засуджує рішення Ради Європи відновити повні права для РФ

Світовий Конґрес Українців (СКУ) засуджує рішення Ради Європи відновити повні права для Російської Федерації в Раді, незважаючи на триваючу військову агресію Росії проти України, порушення міжнародного права та людських прав в Україні, Росії та в усьому світі.

Про це йдеться у заяві СКУ.

Відновлення права голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) для Російської Федерації є викликом правам людини і міжнародному порядку, який ґрунтується на системі правил. Рішення відновлює право голосу російській делегації, дозволяючи її членам знову очолювати комітети і брати участь у керівних органах ПАРЄ, вважають в українській організації.

СКУ закликає Раду Європи дотримуватись щодо Російської Федерації стандартів, викладених у Статуті Ради Європи, та запровадити додаткові санкції проти Росії, включно й за військову агресію Москви проти України біля Керченської протоки в Чорному морі.

"Росія продовжує незаконно затримувати українські кораблі та моряків, всупереч тому, що Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав російську владу звільнити затриманих українських моряків до 25 червня 2019 р", - наголошують в організації.

СКУ ще раз засуджує триваючу агресію Росії проти України, включно з безпосереднім порушенням Росією своїх зобов'язань згідно з Будапештським меморандумом 1994 р. та Гельсінськими угодами щодо використання загрози та сили проти територіальної цілісності в Східній Україні, а також військову окупацію Кримського півострова.

Відновлюючи повне членство Російської Федерації в ПАРЄ, Рада суперечить своїм власним позиціям, а саме:

- У квітні 2014 р. у відповідь на окупацію України ПАРЄ заявила, що анексією Криму Російська Федерація порушила Статут Ради Європи та свої зобов'язання перед Радою;

- У 2014 р. Рада Європи своєю резолюцією #1990 призупинила право голосування Росії та її право на участь у керівних органах Асамблеї та в місіях зі спостереження за виборами;

- 27 березня 2014 р. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 68/292 закликала держави та міжнародні організації продовжувати визнавати Крим частиною України;

- Моніторингова місія ООН з прав людини (березень 2019) повідомила про порушення в Криму людських прав кримських татар, етнічних українців і неросійських православних релігійних меншин з боку Російської Федерації як окупаційної сили в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі;

- Резолюцією 2034 (2015) Рада Європи закликала російську владу скасувати незаконну анексію Криму, розслідувати звинувачення щодо порушень людських прав, розформувати всі воєнізовані формування в регіоні та скасувати закриття кримськотатарського телеканалу ATR.

“Це ганебно, що Російська Федерація, яка ігнорує рішення міжнародних органів, веде деструктивну зовнішню політику та вбиває або залякує свою політичну опозицію, може бути членом Ради Європи, місія якої полягає в підтримці миру і співпраці в Європі та прав і свобод людини, ‒ заявив Президент СКУ Павло Ґрод. ‒ Повернення Росії до ПАРЄ без виконання жодних вимог Ради Європи суттєво послаблює правозастосовну спроможність Ради і дає Росії зелене світло для подальших порушень міжнародного права і принципів Ради Європи. Це рішення лише заохочуватиме Росію до подальшої агресивної політики щодо України, Грузії, Молдови та інших країн регіону”, - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання. Разом із делегацією України представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії заявили, що їдуть додому за консультаціями.

27 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічей з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном порушував питання щодо неприпустимості повернення Росії до ПАРЄ, але "рішення про це було прийнято давно".

1 липня комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеційської комісії.

2 липня Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєднались до заяви України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.