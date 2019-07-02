Українці вручили нагороду за підтримку української громади в Ковентрі

У британському місті Ковентрі українка Ольга Мілян отримала нагороду від Фонду Леді Годайва “Coventry Women of Achievement-2019”.

Про це повідомляється на сторінці Організації українських жінок у Великій Британії (ОУЖ) у Facebook.

“Висловлюємо щирі вітання пані Олі Мілян, яка за плідну працю та внесок у розвиток і підтримку діяльності української громади міста Ковентрі отримала Нагороду від Фонду Леді Годайва «Coventry Women of Achievement-2019””, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Організація українських жінок у Великій Британії (Association of Ukrainian Women in Great Britain) — громадська організація, яка об'єднує жінок-українок та інших жінок, пов'язаних із українською громадою. Є автономною секцією Союзу українців у Великій Британії. Також є членом Світової Федерації українських жіночих організацій, Світового Конґресу Українців, Європейського Конґресу Українців та Національної ради жінок Великої Британії.

Керує ОУЖ управа, до складу якої входять усі очільники відділень, а також аудиторська та арбітражна комісії. Управи обираються на зборах ОУЖ. Спочатку — на 1 рік, згодом на 2 роки. Натепер головою Організації українських жінок у Великій Британії є Марія Фінів.

На 2017 рік існує 15 відділень — у містах Аштон-на-Лайн, Бредфорд, Волтам Кросс, Вулвергемптон, Ґлостер, Дербі, Ковентрі, Кітлі, Лондон, Лестер, Манчестер, Ноттінгем, Рочдейл, Стокпорт, Тодморден. Кількість активних членів дорівнює 700 особам.

Фото: Facebook/Association of Ukrainian Women in Great Britain