Українці вручили нагороду за підтримку української громади в Ковентрі
Про це повідомляється на сторінці Організації українських жінок у Великій Британії (ОУЖ) у Facebook.
“Висловлюємо щирі вітання пані Олі Мілян, яка за плідну працю та внесок у розвиток і підтримку діяльності української громади міста Ковентрі отримала Нагороду від Фонду Леді Годайва «Coventry Women of Achievement-2019””, - йдеться у повідомленні.
Керує ОУЖ управа, до складу якої входять усі очільники відділень, а також аудиторська та арбітражна комісії. Управи обираються на зборах ОУЖ. Спочатку — на 1 рік, згодом на 2 роки. Натепер головою Організації українських жінок у Великій Британії є Марія Фінів.
На 2017 рік існує 15 відділень — у містах Аштон-на-Лайн, Бредфорд, Волтам Кросс, Вулвергемптон, Ґлостер, Дербі, Ковентрі, Кітлі, Лондон, Лестер, Манчестер, Ноттінгем, Рочдейл, Стокпорт, Тодморден. Кількість активних членів дорівнює 700 особам.
Фото: Facebook/Association of Ukrainian Women in Great Britain