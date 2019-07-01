Діаспора закликає Канаду збільшити допомогу Україні

Збільшення фінансової допомоги, яку Канада надає Україні, дасть змогу продовжити втілення важливих для країни реформ.

Про це йдеться у підготовлених Конгресом українців Канади рекомендаціях канадським депутатам і урядовцям, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Конгрес українців Канади закликає збільшити міжнародну допомогу Україні пропорційно до загального збільшення пакету міжнародної допомоги, оголошеного у цьогорічному бюджеті. Це необхідно для фінансування важливих антикорупційних ініціатив, розширення можливостей для втілення демократичних та економічних реформ, а також полегшення гуманітарного стану тих, хто постраждав від російської окупації України”, - зазначається в документі.

В українській організації також закликали Канаду “висловити свою довготермінову прихильність” підтримці України. “КУК звертається до Канади за довготерміновим зобов’язанням розбудовувати демократію в Україні за допомогою виборчих моніторингових місій, сприяння НДО, парламентських та інституційних обмінів, а також фінансування захисту цілісності виборів”, - стверджується в рекомендаціях.

Варто зазначити: під час майбутніх парламентських виборів Канада направить до України близько 300 спостерігачів, які наглядатимуть за всіма аспектами виборчого процесу. Протягом обох турів президентських виборів в Україні працювало понад 400 канадців.