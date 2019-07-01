Діаспора закликає Канаду збільшити допомогу Україні

Діаспора закликає Канаду збільшити допомогу Україні

Укрінформ
Збільшення фінансової допомоги, яку Канада надає Україні, дасть змогу продовжити втілення важливих для країни реформ.

Про це йдеться у підготовлених Конгресом українців Канади рекомендаціях канадським депутатам і урядовцям, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Конгрес українців Канади закликає збільшити міжнародну допомогу Україні пропорційно до загального збільшення пакету міжнародної допомоги, оголошеного у цьогорічному бюджеті. Це необхідно для фінансування важливих антикорупційних ініціатив, розширення можливостей для втілення демократичних та економічних реформ, а також полегшення гуманітарного стану тих, хто постраждав від російської окупації України”, - зазначається в документі.

В українській організації також закликали Канаду “висловити свою довготермінову прихильність” підтримці України. “КУК звертається до Канади за довготерміновим зобов’язанням розбудовувати демократію в Україні за допомогою виборчих моніторингових місій, сприяння НДО, парламентських та інституційних обмінів, а також фінансування захисту цілісності виборів”, - стверджується в рекомендаціях.

Варто зазначити: під час майбутніх парламентських виборів Канада направить до України близько 300 спостерігачів, які наглядатимуть за всіма аспектами виборчого процесу. Протягом обох турів президентських виборів в Україні працювало понад 400 канадців.

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