Діаспорян запрошують на українські посиденьки в Йорданії

Представників української діаспори в Йорданії запрошують відвідати захід “Українські посиденьки".

Про це повідомляється на сторінці групи Українська Хата в Йорданії у Facebook.

“Любі друзі, щиро запрошуємо вас відвідати "Українські посиденьки" 02.07 о 16:00 годині в приміщенні Посольства України в Йорданії”, - йдеться у повідомленні.

На відвідувачів чекає майстер клас по випіканню українських пиріжків від майстрині Галини Іванівни Григор'євої, а також пісні, конкурси та розваги.

Фото: смачно.укр