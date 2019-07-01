Українські військові стали магістрами в турецькому університеті

Трьом українським військовим вручили дипломи магістра у Національному університеті оборони Турецької Республіки.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі на сторінці у Facebook.

“28 червня 2019 року Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман взяв участь в урочистих заходах з нагоди завершення навчання та вручення дипломів «магістра» у Національному університеті оборони Турецької Республіки (Milli Savunma Üniversitesi)”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в цьому навчальному закладі пройшли Курс командно-штабного офіцера троє українських військових.

Такі курси є одним з практичних напрямів українсько-турецької співпраці у військовій сфері. ‬

‪Фото зі сторінки генконсульства у Facebook