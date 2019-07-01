Учні Української суботньої школи у Лейпцигу закінчили навчальний рік

В Українській суботній школі "Намисто" закінчився навчальний рік.

Про це повідомляється на сторінці школи у Facebook.

“30 червня, в Українській суботній школі "Намисто", яка працює при УГКЦ Св влкмч Юрія Переможця у Лейпцигу, закінчився сьомий навчальний рік. Він був дуже плідним на різноманітні події та свята, які не входять до традиційного переліку заходів, які відбуваються майже кожного року”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, школа стала ініціатором і організатором вечера-реквієма, присвяченого 80-річчю Голодомору 1932-1933 років, який пройшов у громаді українців міста. Діти виготовили для всіх присутніх квітки-незабудьки та ангелики, в пам’ять про мільйони українських дітей, які у ті страшні роки померли голодною смертю.

Учні школи стали також учасниками всесвітньої акції українських дітей "Миротворча писанка".

“А яке задоволення отримали і скільки нового довідался під час майстер-класів, які провели у нас майстри своєї справи писанкар з Коломиї Олег Кіращук та керівник фольклорного колективу, який працює при хорові Г. Верьовки "Цвітень", яким незмінно керує Марія Пилипчак. Цьогоріч учні школи вперше взяли участь і у Шевченковому святі, яке відбулося у громаді українців міста Лейпцига. Діти декламували поезію Кобзаря та виконали пісню про нього”, - зазначається у дописі.

Діти, які за бажанням батьків відвідують заняття з релігії, під керівництвом Марини Конаровської довідалися багато цікавого про Святого Миколая, про Янголів-охоронців, а також вчилися допомагати іншим та дякувати за піклування і турботу людям, які їх оточують.

Старші діти на заняттях з народознавства знайомилися з традиційними ремеслами українців, їх одягом, звичаями, кухнею, отримали перші уроки з древньої історії України, зазначається у повідомленні.

Перед початком свята, присвяченого закінченню навчального року, отець Роман Гуменюк привітав учнів, вчителів та батьків, окропив свяченою водою та побажав всім цікавих та веселих канікул.

"Намистинки підготували гарну програму з піснями та віршами, після якої відбулося традиційне нагородження дипломами та подарунками. А потім українська гостина завершила надзвичайно цікавий і змістовий навчальний рік у "Намисті", рік, який ще міцніше об'єднав учнів, вчителів та батьків у міцну родину, головним завданням якої є дати можливість своїм дітям зберегти за кордоном ідентичність українця", - зазначається у дописі школи.