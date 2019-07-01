Український візовий центр відкрився у Сіднеї
Про це повідомляє Посольство України в Австралії на сторінці у Facebook.
“Візовий центр, функціонування якого забезпечуватиметься компанією "VF Worldwide Holding Ltd", прийматиме та передаватиме на розгляд Посольству України в Австралії клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, що проживають у Австралії”, - йдеться у повідомленні.
Заявники зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).
При цьому, візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в Австралії.
Веб-сторінка візового центру: