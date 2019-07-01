У Бельгії розпочав роботу Крайовий табір СУМ

У Бельгії відкрився Крайовий табір СУМ “В єдності наша сила”.

Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Youth Association - CYM Global у Facebook.

“У Бельгії, на оселі Франкополе, розпочав роботу Крайовий табір СУМ «В єдності наша сила». Світова Управа Спілки Української Молоді вітає сумівців цього терену з нагоди початку літнього таборування! Ця гарна традиція, яку ви примножуєте, є свідченням того, що організаційне життя СУМ в Бельгії має добру перспективу”, - йдеться у дописі.

Як зазначається, до участі в таборі долучаються виховники з України, що “сприяє налагодженню співпраці між сумівцями світу, обміну досвідом та ідеями”.

Фото: Facebook/Ukrainian Youth Association - CYM Global