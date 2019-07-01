Як молодь Іспанії виховують патріотами України: фото та відео

Як молодь Іспанії виховують патріотами України: фото та відео

Укрінформ
Українську молодь, яка народилася в Іспанії і ніколи не була на Батьківщині, сьогодні важко відрізнити від юних патріотів у нас. 

Козацький дух в українському стилі, хоч в іспанському оточенні, виховують у Спілці української молоді, повідомляє 24 канал

Впродовж п’яти років Спілка Української молоді в Іспанії проводить літні табори. Вони відбуваються щороку в різних куточках країни і тривають близько тижня. Там для дітей проводять рекрутські вишколи, церковні науки та різні патріотичні ігри.

Більшість із дітей народились в Іспанії, проте знають українські звичаї не гірше нашої молоді. Хоча багато з них до табору навіть не розмовляли українською.

“Діти приїжджають і ще після цього співають гімн Спілки Української молоді й батьки просто дивуються, що за тиждень часу такий прояв українськості”, – розповів співзасновник Спілки української молоді в Іспанії Орест Антошків.

Патріотичний табір в Іспанії
Патріотичний табір в Іспанії

Орест Антошків п’ять років був одним з ініціаторів відновлення Спілки Української молоді в Іспанії. І хоч зародилася спільнота ще півстоліття тому, проте тоді нечисельна діаспора не розвинула цей рух. Тож віднедавна українцям фактично довелося починати все з нуля.

“В Іспанії це було вперше, тому батьки не довіряли. Віддавали дітей в табори лише найближчі друзі”,– додав співзасновник Спілки української молоді в Іспанії Орест Антошків.

Орест Антошків
Орест Антошків

Тепер же ж потрапити до табору охочих чимало й дітей везуть зі всієї країни. Гуртуються маленькі українці в Іспанії не лише літом, а й зимою. А коли між таборами перерва, молодь разом ходить у суботні школи.

Загалом, українці в Іспанії єднаються. Часто гостюють один в одного, а заодно і допомагають українській армії. До прикладу, кошти за колекційну тарілку зі Степаном Бандерою, яку пан Орест викупив на аукціоні, підуть на допомогу військовим.

Колекційна тарілка
Колекційна тарілка

На емблемі табору також буде Бандера й один із його висловів: "Наша перемога, це перемога нашої ідеї".

Фото: uk.etcetera.media, 24 канал

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