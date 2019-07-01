Як молодь Іспанії виховують патріотами України: фото та відео
Козацький дух в українському стилі, хоч в іспанському оточенні, виховують у Спілці української молоді, повідомляє 24 канал.
Впродовж п’яти років Спілка Української молоді в Іспанії проводить літні табори. Вони відбуваються щороку в різних куточках країни і тривають близько тижня. Там для дітей проводять рекрутські вишколи, церковні науки та різні патріотичні ігри.
Більшість із дітей народились в Іспанії, проте знають українські звичаї не гірше нашої молоді. Хоча багато з них до табору навіть не розмовляли українською.
“Діти приїжджають і ще після цього співають гімн Спілки Української молоді й батьки просто дивуються, що за тиждень часу такий прояв українськості”, – розповів співзасновник Спілки української молоді в Іспанії Орест Антошків.
Орест Антошків п’ять років був одним з ініціаторів відновлення Спілки Української молоді в Іспанії. І хоч зародилася спільнота ще півстоліття тому, проте тоді нечисельна діаспора не розвинула цей рух. Тож віднедавна українцям фактично довелося починати все з нуля.
“В Іспанії це було вперше, тому батьки не довіряли. Віддавали дітей в табори лише найближчі друзі”,– додав співзасновник Спілки української молоді в Іспанії Орест Антошків.
Тепер же ж потрапити до табору охочих чимало й дітей везуть зі всієї країни. Гуртуються маленькі українці в Іспанії не лише літом, а й зимою. А коли між таборами перерва, молодь разом ходить у суботні школи.
Загалом, українці в Іспанії єднаються. Часто гостюють один в одного, а заодно і допомагають українській армії. До прикладу, кошти за колекційну тарілку зі Степаном Бандерою, яку пан Орест викупив на аукціоні, підуть на допомогу військовим.
На емблемі табору також буде Бандера й один із його висловів: "Наша перемога, це перемога нашої ідеї".
Фото: uk.etcetera.media, 24 канал