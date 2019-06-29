Діаспора закликає Канаду посилити санкції проти Росії

Росію слід виключити з міжнародної системи банківських переказів SWIFT у покарання за агресію проти України.

Про це йдеться у підготовлених Конгресом українців Канади рекомендаціях депутатам та урядовцям цієї країни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Конгрес українців Канади закликає виключити РФ із платіжної системи SWIFT. Відтинання фінансових каналів Росії від решти світу підвищить ціну порушень міжнародного права та позбавить її ресурсів для провадження агресивної політики”, - зазначається у документі.

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В українській організації також відзначили довгий список чинних канадських санкцій проти Росії й пообіцяли працювати над його розширенням. “Конгрес і надалі тісно співпрацюватиме з урядом Канади над посиленням економічних санкцій проти Росії, зосередившись на фінансовому, енергетичному та оборонному секторах”, - наголошується в рекомендаціях.