Українців у Латвії запрошують на флешмоб до Дня Конституції України

Представників української діаспори у Ризі запрошують взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню Конституції України.

Про це повідомляється на сторінці Товариства підтримки України у Facebook.

“Українці і друзі України! 28 червня, в День Конституції України, об 11:00 випускники Луцької гімназії та їх батьки запрошують на флешмоб до пам'ятника Тарасу Шевченку в Ризі!!”, - йдеться у дописі.

Як відомо, 28 червня Україна відзначає 23-тю річницю з дня прийняття Основного Закону Держави.

Фото: Укрінформ