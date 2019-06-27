Українців у Латвії запрошують на флешмоб до Дня Конституції України
Укрінформ
Представників української діаспори у Ризі запрошують взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню Конституції України.
Про це повідомляється на сторінці Товариства підтримки України у Facebook.
“Українці і друзі України! 28 червня, в День Конституції України, об 11:00 випускники Луцької гімназії та їх батьки запрошують на флешмоб до пам'ятника Тарасу Шевченку в Ризі!!”, - йдеться у дописі.
Як відомо, 28 червня Україна відзначає 23-тю річницю з дня прийняття Основного Закону Держави.
Фото: Укрінформ