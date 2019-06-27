Українському пілоту вручили орден за бездоганну посадку аварійного літака у Стамбулі

Українському пілоту Олександру Акопову, який здійснив посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк" у надзвичайно складних погодних умовах, вручили орден “За мужність”.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі у Facebook.

27 липня 2017 року світові ЗМІ облетіла новина про те, як у аеропорту Стамбула у надзвичайно складних погодних умовах пілоти наосліп посадили літак Airbus A320 турецької авікомпанії AtlasGlobal.

Тоді вони фактично врятували життя 121 пасажиру і 6 членам екіпажу. Згодом з’ясувалося, що капітан екіпажу — українець Олександр Акопов, другий пілот — Самер Салім, який незабаром отримав громадянство України, і серед членів екіпажу також є наші земляки.

“Через декілька днів після відвернутої катастрофи Президент України Петро Порошенко підписав Указ про нагородження Олександра Акопова орденом «За мужність». І от днями нагорода знайшла свого власника і Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вручив Олександру Акопову заслужену відзнаку України”, - йдеться у дописі.

В указі, підписаному Президентом, зазначалося, що Акопова відзначено високою державною нагородою за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов'язку, та високий професіоналізм.

Фото: Milliyet