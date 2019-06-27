Українська стрічка “Смачного!” збуджує апетит – посол у Франції Шамшур

Після презентації короткометражної стрічки “Смачного!” у Парижі Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур, поділився своїм враженням від стрічки з кореспондентом Укрінформу.

“Було смачно. Я б сказав так, мабуть, найбільший комплімент для авторів те, що стрічка збуджує апетит. Як на мене, дуже вдало показали, що наші продукти якісні, свіжі, природні. Це якраз та ніша, яку ми можемо заповнити”, - сказав Шамшур.

Він певен, що стрічку мають побачити не лише у Франції, а й в інших країнах, і після перегляду, глядачі захочуть скуштувати українське, особливо те, що бачили на екрані. За його словами, кадри Києва, Одеси та інших українських міст мають привабити туристів.

Як повідомляв Укрінформ, “Смачного!” – це короткометражна стрічка про двох кухарів: українця Миколу і француза Патріка. Вони змогли поєднати гастрономічні можливості України та Франції, і створити новий неперевершений смак. Презентували стрічку в приміщенні Французького інституту в Парижі. Працювали над короткометражкою Best Friends Film.

Ідея створення стрічки належить міністерству інформаційної політики України. Це не перша робота.

Торік відбулася презентація української стрічки "Дякую". Фільм був відзначений спеціальною премією Special awards на кінофестивалі Zagreb Tourfilm Festival (м. Загреб, Хорватія). Також стрічка посіла друге місце у номінації "Туристичний напрямок - Регіон" на XI Міжнародному фестивалі туристичних фільмів Tourfilm Riga 2018 у Ризі (Латвія). "Дякую" виграла і в номінації "найкращий монтаж" на щомісячному міжнародному фестивалі Short to the point (Румунія).

Фото: Ірина Драбок