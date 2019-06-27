В Канаді презентували книгу про творчість художника українського походження Курилика

У канадському Торонто відбулася презентація книги мистецтвознавиці Христини Береговської про творчість та життєвий шлях видатного канадського художника українського походження Василя Курилика.

Про це повідомляється на сторінці групи Fourth Wave Canada у Facebook.

“Члени Четвертої хвилі відвідали презентацію книги Христини Береговської про творчість та життєвий шлях видатного канадського художника, українського походження, Василя Курилика”, - йдеться у повідомленні.

Захід проходив у Галереї КУМФ у Торонто.

По завершенні презентаційної частини, власне, виступу Береговської, та відповідей на питання, відвідувачі мали багато питань для дискусій та тем для роздумів.